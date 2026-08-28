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Piknikte talihsiz son: 10 yaşındaki kıza isabet eden yıldırım can aldı

Elazığ’da kahreden bir olay yaşandı. 10 yaşındaki Bara Berho adlı kız çocuğu, ailesiyle piknik yaparken yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Piknikte talihsiz son: 10 yaşındaki kıza isabet eden yıldırım can aldı

10 yaşındaki kıza isabet eden yıldırım can aldı! Yürekler burkan olay, önceki gün Elazığ'daki Cip Mesire Alanı'nda meydana geldi.

PİKNİK SIRASINDA YILDIRIM DÜŞTÜ

Yabancı uyruklu Bara Berho (10), ailesiyle birlikte piknik yapmaya gitti. Bu sırada aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte mesire alanına yıldırım düştü.

Piknikte talihsiz son: 10 yaşındaki kıza isabet eden yıldırım can aldı 1

10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KURTARILAMADI

Yıldırım, 10 yaşındaki Berho’ya isabet etti. Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahale sonrası Malatya’ya sevk edilen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından cenaze namazı kılınarak Asri Mezarlığına defnedildi.

Piknikte talihsiz son: 10 yaşındaki kıza isabet eden yıldırım can aldı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Yıldırım piknik
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