Canan Karatay uzun yaşamın sırlarını verdi: Bunlardan uzak durun!

Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı dikkat çeken açıklamalarla sık sık gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyük kayıpla zor günler geçirmişti.

Karatay'ın 47 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay, 25 Kasım günü hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatının ardından uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez sosyal medyada yayılan bir video ile gündeme geldi.

UZUN YAŞAMIN SIRRINI VERDİ

84 yaşındaki Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir misafirlikte ev sahibinin sorusu üzerine uzun ve sağlıklı yaşamanın sırlarından bahsetti.

Karatay, "Uzun yaşamanın sırrı sağlıklı ve doğal yaşamaktır, az yemektir, bütün katkılı ve aşırı işlenmiş gıdalardan uzak durmaktır" dedi.

Uzun yaşam için uyku ve su tüketiminin de büyük önem taşıdığını belirten Karatay, "Uyku çok önemlidir. En az sekiz saat uyumakta fayda var. Susuz kalmamak da çok önemli" ifadelerini kullandı.