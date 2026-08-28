Netanyahu'dan Türkiye ile çatışma riskine ilişkin ilk sözler! "Türkleri güneyde görmek istemiyorum"

Türkiye ile Suriye arasındaki olumlu ilişkiler Orta Doğu'da hoyrat adımlarına devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu derinden endişelendiriyor. Son olarak Türkiye ile İsrail arasındaki çatışma riskine ilişkin ilk olarak konuşan Netanyahu çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"GÜCÜMÜZÜ SÜREKLİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ"

“Çatışma arayışında değilim ancak şunu biliyorum: Yalnızca düşmanın niyetlerine güvenemezsiniz” diyen Netanyahu, İsrail’i savunmak için güçlü kabiliyetler geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Netanyahu, “Çünkü niyetler değişir; özellikle de zayıf olduğunuzda. Zayıfsanız size saldırırlar, güçlüyseniz size saygı duyarlar. Barışı da güçlü olanlarla yaparlar. Bu nedenle gücümüzü sürekli artırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN SURİYE KARARI: 'GÜVENLİK BÖLGESİ KURMAYA KARAR VERDİK’

Bölgedeki güç dengelerinin hızla değiştiğini belirten Netanyahu, “Bir güç zayıflıyor, başka bir güç yükseliyor. Ancak yükselmesi gereken en önemli güç bizimki olmalı” dedi. Netanyahu, İsrail’in Suriye’de bir “güvenlik bölgesi” kurmaya karar verdiğini açıkladı.

"TÜRKLERİ GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin de bulunduğunu söyleyen Netanyahu, Türkiye’nin daha güneye ilerlemesini istemediğini belirterek “Türkiye’nin güneye geldiğini görmek istemiyorum” dedi.

"KİNETİK YOLLARLA MESAJ VERDİK"

Suriye’de daha önce belirli bir statükonun bulunduğunu savunan Netanyahu, bu düzenin değiştiğini veya değiştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Netanyahu, bölgede Türk askerlerinin konuşlanmasına izin vermeyeceklerine dair Tel Aviv’in mesajını ABD aracılığıyla, başka kanallar üzerinden ve doğrudan Suriye’ye ilettiklerini iddia etti.

Suriye’deki askeri havalimanı saldırısına dair de açıklamada bulunan Netanyahu “Görünüşe göre mesajımızı almamışlardı. Bizim tabirimizle ‘kinetik yollarla’ mesaj vermek zorunda kaldık” dedi.