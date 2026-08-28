Protez bacağında uyuşturucu taşıdı! Gişelerde yakalandı

Bursa'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışma kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen bir araç, Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde durduruldu.

Araçta bulunan Suriye uyruklu Hasan Alahmed isimli şüpheli üzerinde ekipler tarafından arama yapıldı.

PROTEZ BACAĞINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, şüphelinin protez bacağında 830 gram metamfetamin bulundu.

Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, HasanAlahmed'i gözaltına aldı.