HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Protez bacağında uyuşturucu taşıdı! Gişelerde yakalandı

İçerik devam ediyor

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada, Suriye uyruklu bir şüphelinin protez bacağında 830 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışma kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen bir araç, Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde durduruldu.

Araçta bulunan Suriye uyruklu Hasan Alahmed isimli şüpheli üzerinde ekipler tarafından arama yapıldı.

Protez bacağında uyuşturucu taşıdı! Gişelerde yakalandı 1

PROTEZ BACAĞINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, şüphelinin protez bacağında 830 gram metamfetamin bulundu.

Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, HasanAlahmed'i gözaltına aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Radyasyon ölçebilen iPhone 17 Pro tanıtıldı!Radyasyon ölçebilen iPhone 17 Pro tanıtıldı!
Stanley termoslarda Okula Dönüş Fırsatları başladı!Stanley termoslarda Okula Dönüş Fırsatları başladı!

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış

Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.