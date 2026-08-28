İsmail Saymaz’dan sürpriz veda: Halk TV’den ayrılıyor

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halk TV’ye veda edeceğini duyurdu. İki yıldır çalıştığı kanaldan bu ay sonunda ayrılacağını açıklayan Saymaz, yeni yayın döneminde Halk TV’de olmayacağını bildirdi.

“YENİ YAYIN DÖNEMİNDE HALK TV’DE OLMAYACAĞIM”

Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İki yıldır çalıştığım Halk TV’den bu ay sonu itibariyle ayrılıyorum. Yeni yayın döneminde Halk TV’de olmayacağım.

Halk TV’nin sahibi sayın Cafer Mahiroğlu, yayın yönetmenlerimiz Suat Toktaş ve Bengü Şap Babaeker, program ortaklarım Ebru Baki ve İbrahim Kahveci başta olmak üzere bütün Halk TV ekibine ve değerli izleyicilerine teşekkür ederim.

Sevgi, selam ve hürmetlerimle.”

YENİ ADRESİ BELLİ DEĞİL

Hafta içi sabahları Ebru Baki ile “Para Siyaset” programında gündemi değerlendiren Saymaz, Halk TV’nin internet sitesinde de köşe yazıları kaleme alıyordu. Saymaz’ın başka bir gazete veya televizyon kanalıyla anlaşıp anlaşmadığı merak konusu oldu.

2024’TE HALK TV’YE DÖNMÜŞTÜ

İsmail Saymaz, Nisan 2023’te Halk TV’den ayrılarak Sözcü TV’ye geçmişti. Haziran 2024’te Sözcü’den ayrılan Saymaz, yeniden Halk TV kadrosuna katılmıştı.