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Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 889 gram kokain ele geçirildi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 889 gram kokain ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 889 gram kokain ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler düzenledikleri operasyonda 2 kilo 889 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili İ.D. isimli şüpheli hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ ile ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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