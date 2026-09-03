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'Sefere çıkma' uyarısını dinlememiş... KKTC'deki gemi faciasındaki kaptan ehliyetini Honduras'tan almış!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasıyla ilgili 9 şüpheli ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mürettebat ve şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliden kaptanın ehliyetini Honduras'tan aldığı ortaya çıktı. Öte yandan gemideki ikinci kaptan M.N.S.'nin geminin kaptanını hava koşulları için uyardığı ve sefere çıkmaması gerektiğini söylediği öğrenildi.

'Sefere çıkma' uyarısını dinlememiş... KKTC'deki gemi faciasındaki kaptan ehliyetini Honduras'tan almış!
Doğukan Akbayır

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Sefere çıkma uyarısını dinlememiş... KKTC deki gemi faciasındaki kaptan ehliyetini Honduras tan almış! 1

ŞÜPHELİLER İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Toplam 16 kişi hakkındaki soruşturmada 9 şüphelinin Girne Kaza Mahkemesine getirilişi sırasında polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Hakimlik gözaltında bulunan kaptan M.Ö'nün yanı sıra kadın ikinci kaptan M.N.S. ve mürettebattan M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö'ye kazayla ilgili sorular sordu.

Sefere çıkma uyarısını dinlememiş... KKTC deki gemi faciasındaki kaptan ehliyetini Honduras tan almış! 2

EHLİYETİNİ HONDURAS'TAN ALMIŞ

M.Ö'nün önceki ehliyetinin geçerlilik süresinin sonunda yeni kaptanlık ehliyetini Honduras'tan 3 bin 500 dolara aldığı, bunun KKTC tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi.

Sefere çıkma uyarısını dinlememiş... KKTC deki gemi faciasındaki kaptan ehliyetini Honduras tan almış! 3

İKİNCİ KAPTAN 'SEFERE ÇIKMA' UYARISINDA BULUNMUŞ

Geminin kadın ikinci kaptanı M.N.S. ifadesinde, kaza günü kaptanı sefere çıkmaması konusunda uyardığını, kaptanın buna rağmen sefer kararı verdiğini iddia etti.

M.N.S, sefer kararını kaptanın vermesine karşı çıkmasına rağmen yolcu gemisinin limandan çıktığını öne sürdü.

İkinci kaptan, gemi kaptanının geminin su aldığından haberdar olduğunu, buna rağmen sefere engel teşkil etmediği yönündeki değerlendirmesi sonucu hareket ettiği bilgisini de ifadesinde dile getirdi.

Mahkeme heyeti, geminin kara kutusunun henüz bulunamamasından dolayı kayıtların kendilerine ulaşmadığını kaydederek, kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığının belirlendiğini açıkladı.

Gemiden acil yardım çağrısını yapanın ikinci kaptan M.N.S. olduğunu tespit eden mahkeme, geminin geçmişte yaptığı kazalar ve gördüğü onarımlar ile birlikte tüm izinlerinin dosyaya girdiğini belirtti.

Sunulan ilk bilirkişi raporlarında da geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Sefere çıkma uyarısını dinlememiş... KKTC deki gemi faciasındaki kaptan ehliyetini Honduras tan almış! 4

8'ER GÜN EK GÖZALTI SÜRESİ

Soruşturmada 9 kişinin gözaltı sürelerinin 8'er gün daha uzatılmasına, gerekli ifadelerin alınmasına ve ilgili delillerin toplanmasına hükmedildi.

Ayrıca 2'si liman görevlisi ve 3'ü şirket çalışanı olmak üzere 5 şüphelinin mahkemeye gelmelerine gerek görülmezken polisin sunduğu raporda, aranan 2 şüphelinin KKTC dışında oldukları bilgisine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
gemi facia kktc Girne
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