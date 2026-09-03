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Telefondaki bu alışkanlık hafızayı zayıflatıyor! Uzmanlardan 'çekmeyin' çağrısı yapıldı

Anıları ölümsüzleştirmek için sürekli fotoğraf çekmek ve ekran görüntüsü almak, sanılanın aksine hafızayı zayıflatıyor olabilir. ABD'de 892 kişiyle gerçekleştirilen yeni bir araştırma, yaşanan her anı dijital olarak kaydetmenin, beynin o anlara ilişkin ayrıntıları kalıcı olarak hatırlamasını zorlaştırdığını ortaya koydu.

Telefondaki bu alışkanlık hafızayı zayıflatıyor! Uzmanlardan 'çekmeyin' çağrısı yapıldı

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada akıllı telefonlarla sürekli görsel kaydetmenin insan hafızası üzerindeki etkileri incelendi.

Binghamton Üniversitesi araştırmacıları tarafından 892 katılımcıyla yürütülen yedi farklı deneyde, bir anı fotoğraflayan veya ekran görüntüsü alan kişilerin, o olaya dair ayrıntıları daha zor hatırladığı belirlendi.

Deneyler kapsamında, katılımcılara çeşitli sanat eserleri gösterilerek bazılarından sadece resimlere bakmaları, bazılarından ise ekran görüntüsü almaları istendi.

Sonuçlarda, görsellere sadece bakan katılımcıların, ekran görüntüsü alan katılımcılara kıyasla resimleri daha doğru ve ayrıntılı hatırladıkları görüldü.

Telefondaki bu alışkanlık hafızayı zayıflatıyor! Uzmanlardan çekmeyin çağrısı yapıldı 1

"TEK BİR TUŞLA HAFIZAMIZA ZARAR VERİYORUZ"

Araştırmanın başyazarı psikolog Sophia Fabrizio, bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, “Elde ettiğimiz sonuçlar, tek bir tuşa basarak deneyimlerimize ve bilgilere dair hafızamıza zarar verme ihtimalimizin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu zayıflama, kaydedilen görselin de ötesine geçebiliyor” ifadelerini kullandı.

Telefondaki bu alışkanlık hafızayı zayıflatıyor! Uzmanlardan çekmeyin çağrısı yapıldı 2

DIŞ HAFIZAYA GÜVENEBİLİYOR

Uzmanlar, bu durumun bilim dünyasındaki adının 'bilişsel yük aktarımı' olduğunu bildirdi. Buna göre beyin, bir bilginin fotoğraf aracılığıyla saklandığını bildiğinde, o bilgiyi hafızaya almak için gereken çabayı azaltabiliyor.

Araştırmacılar, fotoğraf çekme sırasında dikkatin ekrana yönelmesinin deneyime odaklanmayı engelleyebileceğini belirtti.

Özellikle özel anlarda sürekli fotoğraf çekmeye çalışmanın, yaşananların hafızada daha silik kalmasına yol açabileceği ifade ediliyor.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
hafıza bilimsel araştırma
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