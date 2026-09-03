Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili kritik rapor ortaya çıktı: Çarpıcı 'Hayalet Gemi' modu detayı

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Alsu gemisindeki 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ÇALIŞMALAR 2'NCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Tuğberk İmamoğlu gemisi ve içerisindeki 10 personel için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 2’nci gününde devam ediyor. Çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 gemi ve 1 İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiler ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Raporda yer alan Kaptan Ahmet Erarslan’ın ifadelerine göre, kaza sırasında rüzgarın kuzey yönünden 4 Beaufort kuvvetinde, deniz durumunun ise 3 Beaufort ve hafif çalkantılı olduğu belirtildi. Görüş mesafesinin yaklaşık 6 deniz mili olduğu, bölgede manevrayı kısıtlayıcı sis, pus, sağanak veya yoğun akıntı bulunmadığı kaydedilerek, kazaya sebebiyet veren doğa faktörü tespit edilemediği belirtildi.

GÖZCÜ BULUNMADIĞI YAZILDI

Raporda, çatışma anında köprüüstünde nöbetçi olan tek kişinin Murat Evciman olduğu, Evciman’ın gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve kaza anındaki vardiyasının bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu belirtildi. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprüüstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılmasının bir zafiyet olduğu kaydedildi. Köprüüstünde başka gözcü, stajyer veya dümenci bulunmamasının da durumsal farkındalığı azalttığı belirtildi. Kaptan Ahmet Erarslan’ın ise kaza sırasında kamarasında uyuduğu, çatışmanın sarsıntısıyla uyandığı ve kazadan 7-10 dakika sonra köprüüstüne çıkabildiği kaydedildi. Geminin resmi BMM kılavuzunda “Watch Condition B” seviyesinde seyredilmesi emredilirken, kaptanın köprüüstünde bulunmaması ve gözcü personel görevlendirilmemesinin operasyonel bir yönetim zafiyeti olduğu belirtildi.

ERKEN GERİ MANEVRA YAPMAK YERİNE ROTAYI İSKELEYE ALMAYA DEVAM ETTİĞİ YAZILDI

Raporda, ALSU’nun 2. Zabiti Murat Evciman’ın karşı gemiyle telsiz irtibatı kurduğu, karşı tarafın “iskeleye kaçın” talebi üzerine ALSU’nun rotasını iskeleye doğru değiştirmeye başladığı belirtildi. ALSU’nun rotası 283,9 dereceye geldiğinde, yaklaşık 0.5 mil kala Tuğberk İmamoğlu gemisinin ECDIS ekranından anlık olarak kaybolup geri geldiği ve telsiz mutabakatının aksine aniden sancağına dönmeye başladığı kaydedildi. Evciman’ın karşı geminin üzerlerine geldiğini ve sancağa döndüğünü 0.5 mil gibi çok yakın bir mesafede fark ettiği, çatışmayı önlemek için erken makine stop veya geri manevrası yapmak yerine rotayı iskeleye almaya devam ettiği belirtildi. Erken hız azaltma veya makineleri durdurma aksiyonunun alınmamasının çatışmanın fiziki şiddetini artırmış olabileceği kaydedildi.

‘HAYALET GEMİ MODUNDA SEYRETTİĞİ’

Raporda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının kapalı/arızalı olması ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması nedeniyle 'hayalet gemi' modunda seyrederek bölgedeki diğer gemiler için ciddi bir seyir tehlikesi yarattığı belirtildi. Telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşılmasına rağmen geminin son 0.5 mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak ALSU’nun pruva hattını kesmesinin kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusur olduğu kaydedildi. Raporda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin çatışmadan sonra neden bu kadar hızlı battığının dosyaya eklenecek bilgi ve belgelerle değerlendirilebileceği, gemide yük kayması veya yük bağlama zafiyeti olup olmadığının da incelenmesi gerektiği belirtildi.