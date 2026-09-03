HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya uçağında 'tuvalet' krizi! Pilot acil iniş yaptı

Rusya’nın Nijniy Novgorod Havalimanı’ndan Antalya’ya gitmek için havalanan uçağın tüm tuvaletleri arızalandı. Arıza sonucu pilot Mineralnıye Vodı Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.

Antalya uçağında 'tuvalet' krizi! Pilot acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye dün meydana gelen olayda; Bir Rus havayolu şirketine ait uçak 155 yolcusuyla Antalya seferini yapmak üzere Nijniy Novgorod Havalimanı’ndan kalktı. Uçak havalandıktan bir süre sonra uçakta bulunan tüm tuvaletler arızalandı.

HAVALİMANINA ACİL İNİŞ YAPTI

Kabin ekibi durumu pilota bildirdi. Bunun üzerine pilot hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek Mineralnıye Vodı Havalimanı’na iniş yapmak istedi. Rus uçağı havalimanına sorunsuz şekilde indi.

Uçağın inişinin ardından seferden çekilirken, Antalya’ya giden yolcular için başka bir uçak tahsis edildi. Yolcular 8 saatlik rötar sonrası Antalya’ya ulaştı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili kritik rapor ortaya çıktıSilivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili kritik rapor ortaya çıktı
Beyni koruyan vitaminler açıklandı! Uzman isim özellikle bu 3’üne dikkat çektiBeyni koruyan vitaminler açıklandı! Uzman isim özellikle bu 3’üne dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya uçak tuvalet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.