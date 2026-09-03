Bu telefon tek şarjla 7 gün dayanabiliyor! Sırrı ekranında

TCL, birkaç yıl önce kullanıma sunduğu NxtPaper ekran teknolojisini yıllar içinde geliştirmeye devam etti. Şirket şimdi ise bu teknolojiyi ilk kez AMOLED ekranla bir araya getirmiş durumda.

Yeni seri TCL P80 Ultra, P80 Pro ve P80 olmak üzere üç modelden oluşuyor.

TCL P80 ULTRA'NIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ EKRANI

Serinin amiral gemisi TCL P80 Ultra, 6,83 inç büyüklüğünde NxtPaper teknolojisine sahip AMOLED ekranla geliyor. TCL'ye göre bu ekran, kağıda benzer bir görüntüleme ve okuma deneyimi sunarken farklı ortam ışıklarında da bu özelliğini korumayı amaçlıyor.

Standart OLED ekranlarda yaygın olarak doğrusal polarizasyon filtreleri kullanılırken TCL, P80 Ultra'da dairesel polarizasyon tercih etmiş. Şirket, bu yöntemin daha doğal olduğunu belirtiyor. Ayrıca ekranın yapısı sayesinde telefonun polarize güneş gözlükleriyle kullanımında yaşanabilen görüntü sorunlarının önüne geçildiği ifade ediliyor.

TCL ayrıca kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellerden gelen ışığı karıştırarak beyaz ışık elde etmeye yardımcı olan homojenleştirici bir film kullanıyor. Şirkete göre ekrandaki mavi ışık oranı, görüntü kalitesinden ödün verilmeden yüzde 2,9 seviyesine indirildi.

Ekran, TCL'nin Nano Crystal Shield Glass adını verdiği yansıma önleyici cam teknolojisiyle korunuyor.

3.200 NİT PARLAKLIK VE 120 HZ YENİLEME HIZI

TCL P80 Ultra'nın 6,83 inçlik AMOLED ekranı 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve DCI-P3 renk alanının yüzde 100'ünü kapsama özelliği sunuyor.

AMOLED panelin, önceki NxtPaper telefonlarda kullanılan LCD ekranlardan daha yüksek parlaklığa ulaşabildiği belirtiliyor. P80 Ultra'nın ekranı 3.200 nit tepe parlaklık değerine çıkabiliyor.

KALBİNDE MEDIATEK DIMENSITY 7400 ELITE VAR

TCL P80 Ultra, MediaTek Dimensity 7400 Elite işlemciden güç alıyor.

Cihazda 8 GB LPDDR5 RAM bulunurken depolama seçenekleri 256 GB ve 512 GB olarak sunuluyor. Depolama tarafında UFS 3.1 teknolojisi kullanılıyor.

Telefon, 5.800 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve 45W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.

P80 ULTRA'DA 50 MP PERİSKOP KAMERA

P80 Ultra, serinin en gelişmiş kamera sistemine sahip modeli konumunda.

Telefonun arka tarafında optik görüntü sabitleme destekli 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Buna 50 megapiksel çözünürlüklü 3x periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Periskop kamerada 0,64 mikrometre piksel boyutu, f/2.4 diyafram açıklığı ve optik görüntü sabitleme desteği bulunuyor.

Üçüncü kamera ise 8 megapiksel ultra geniş açılı sensörden oluşuyor.

Telefonun ön tarafında 32 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor.

NXTPAPER TUŞUYLA ÖZEL OKUMA MODU

TCL'nin NxtPaper telefonlarında cihazın yan tarafında özel bir NxtPaper kaydırma tuşu bulunuyor. Bu tuş, kullanıcının tercih ettiği elektronik kitap okuma modunu hızlı şekilde etkinleştirebilmesini sağlıyor.

Bunlardan biri olan Max Ink modu, bildirimlerin büyük bölümünü devre dışı bırakıyor. Aramalar ve kısa mesajlar aktif kalırken arka plandaki uygulamalar uyku moduna alınıyor.

TCL'ye göre bu sayede yoğun okuma kullanımında pil ömrü 7 güne kadar uzayabiliyor.

Max Ink modu aynı zamanda elektronik kitap uygulamasına hızlı erişim sağlıyor. TCL, telefonda başlangıç için 500'den fazla kitabın önceden yüklü geldiğini belirtiyor.

KİTAPLARI SESLİ KİTABA DÖNÜŞTÜREN YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ

P80 Ultra'da çeşitli yapay zeka özellikleri de bulunuyor.

Bunlardan AI-enhanced Reading adı verilen özellik, standart bir elektronik kitabı kullanıcının dinleyebileceği bir sesli kitaba dönüştürebiliyor. Sistem ayrıca kitabın içeriğini klasik bir sesli kitap yerine podcast benzeri bir formata da dönüştürebiliyor.

IP68 SERTİFİKASI VE ALÜMİNYUM ÇERÇEVE

TCL P80 Ultra; Sunlit Gold, Burgundy ve Midnight Blue olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa çıkıyor.

Telefon alüminyum çerçeveye sahip. Cihaz ayrıca toza ve suya karşı IP68 sertifikası taşıyor ve MIL-STD-810H darbe testlerinden geçtiği belirtiliyor.

TCL, P80 Ultra için 4 işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi taahhüt ediyor.

TCL P80 PRO AYNI EKRANI KULLANIYOR

TCL P80 Pro, teknik özelliklerinin büyük bölümünü P80 Ultra ile paylaşıyor. İki model arasındaki temel fark kamera sisteminde ortaya çıkıyor.

P80 Pro'da optik görüntü sabitleme destekli, 1/1,56 inç sensöre sahip 50 megapiksel ana kamera ile 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra modelde yer alan 3x periskop kamera ise P80 Pro'da bulunmuyor.

Bunun dışında 6,83 inç NxtPaper AMOLED ekran değişmeden korunuyor. Panel 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.200 nit tepe parlaklık sunuyor.

P80 Pro da MediaTek Dimensity 7400 Elite işlemci, 8 GB RAM, 256 GB veya 512 GB depolama ve 45W şarj destekli 5.800 mAh bataryayla geliyor.

TCL P80'DE NXTPAPER TEKNOLOJİSİ YOK

Serinin daha uygun fiyatlı modeli TCL P80 ise P80 Pro ile büyük ölçüde aynı donanımı kullanmasına rağmen NxtPaper teknolojisine sahip değil.

Cihazda yine 6,83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızlı AMOLED ekran bulunuyor. Panel 3.200 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve DCI-P3 renk alanının yüzde 100'ünü kapsıyor.

TCL P80'in başlangıç depolama kapasitesi 128 GB olurken en yüksek seçenek 256 GB olarak sunuluyor.

P80 ve P80 Pro için 3 büyük işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi sağlanacak.

TCL P80 SERİSİNİN FİYATI

TCL, P80 serisini tanıtımla birlikte piyasaya çıkarıyor.

TCL P80 Ultra'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip başlangıç versiyonu 550 euro fiyatla satışa sunuluyor.

P80 Pro, periskop kameraya sahip olmamasına rağmen Ultra modelle aynı ekran kalitesini sunuyor ve P80 Ultra'dan 100 euronun üzerinde daha düşük bir fiyatlandırmaya sahip.

Serinin en uygun fiyatlı modeli TCL P80 olurken, 128 GB'tan 256 GB'a depolama yükseltmesinin fiyat farkı 30 euro olarak açıklandı.

(Kaynak: GSMArena)