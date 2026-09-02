Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' talebi: "Adı Trump Boğazı olsun"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin paylaşım yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı’nın ABD’nin kontrolü altında olduğuna yönelik söylemlerini yineleyerek, "Artık burayı ABD kontrolü altında tuttuğumuza göre adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika gibi, eskisinden çok daha popüler olurdu" ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabı üzerinden de "Kulağa hoş geliyor" ifadeleriyle yeniden paylaşıldı.

"ABD TOPRAĞI SAYILABİLİR"

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır