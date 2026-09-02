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Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' talebi: "Adı Trump Boğazı olsun"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamasında, "Artık burayı ABD kontrolü altında tuttuğumuza göre adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz?" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Kulağa hoş geliyor" denildi.

Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' talebi: "Adı Trump Boğazı olsun"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin paylaşım yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı’nın ABD’nin kontrolü altında olduğuna yönelik söylemlerini yineleyerek, "Artık burayı ABD kontrolü altında tuttuğumuza göre adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika gibi, eskisinden çok daha popüler olurdu" ifadelerini kullandı.

Trump tan Hürmüz Boğazı talebi: "Adı Trump Boğazı olsun" 1

Trump’ın açıklaması, Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabı üzerinden de "Kulağa hoş geliyor" ifadeleriyle yeniden paylaşıldı.

Trump tan Hürmüz Boğazı talebi: "Adı Trump Boğazı olsun" 2

"ABD TOPRAĞI SAYILABİLİR"

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

Trump tan Hürmüz Boğazı talebi: "Adı Trump Boğazı olsun" 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı
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