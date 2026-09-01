Hızlı ve Öfkeli tutkunları buraya: LEGO Technic Toyota Supra indirimde

Fast and Furious serisinin en unutulmaz spor arabalarından birini odanızda sergileme imkanı tanıyan LEGO Technic Toyota Supra, hem yapım sürecindeki mekanik detaylarıyla keyif veren hem de bittiğinde izlemeye doyamayacağınız müthiş bir koleksiyon parçası. Detaylı iç mekanı, hareketli parçaları ve efsanevi turuncu rengiyle bu özel yapım seti hazır indirimdeyken kaçırmayın!

LEGO Technic Fast and Furious Toyota Supra Yapım Seti (810 Parça)

LEGO Technic Fast and Furious Toyota Supra yapım seti, 810 parçadan oluşan son derece detaylı bir mekanik tasarıma sahip. Araç hareket ettikçe çalışan pistonlara sahip sıralı 6 silindirli motor bloğu, aktif yönlendirilebilir direksiyon mekanizması, açılabilir kapıları ve bagaj kapağıyla gerçekçi bir sürüş ve sergileme deneyimi sunar. Serinin efsanevi turuncu rengi, özel grafik kaplamaları ve ikonik arka rüzgarlığı aslına sadık kalınarak tasarlanan model, hem otomobil tutkunları hem de LEGO severler için mükemmel bir koleksiyon parçası!

Kullanıcılar ne diyor?

"Kardeşimle beraber yaptık ilk lego deneyimimizdi yapımı uzun sürdü fakat gayet keyifliydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum dekoratif açıdan ise çok hoş duruyor."

"Koleksiyon değeri olan bir ürün ve tamntechc kaliteli."

Bu içerik 1 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.