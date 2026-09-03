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Osmaniye’de çarpışan otomobillerden biri kanala düştü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri yol kenarındaki kanala düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Osmaniye’de çarpışan otomobillerden biri kanala düştü

Kaza, İrfanlı Mahallesi Ali Lütfü Dağlar Caddesi’nde, Düziçi Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri yol kenarındaki kanala düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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