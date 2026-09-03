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Denizli’de 104 bin sentetik hapla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Denizli’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, il dışından temin edilerek piyasaya sunulmak istenen 104 bin 870 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Denizli’de 104 bin sentetik hapla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Denizli’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, il dışından temin edilerek piyasaya sunulmak istenen 104 bin 870 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. 1 Eylül 2026 tarihinde il dışından kente uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 2 araca operasyon düzenledi. Araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmek istenen 104.870 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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