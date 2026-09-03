Dijital platformlar 'suç pazarına' döndü! Suikast ve yaralama için fiyat verip pazarlık yapıyorlar

Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri yeni nesil suç örgütleri. Bu yapılanmalara yönelik başlatılan mücadele kesintisiz sürerken, yeni nesil suç örgütleriyle ve kullandıkları yöntemlerle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

UYGULAMALARI DİJİTAL PAZARA ÇEVİRDİLER

Bu örgütlerin sıklıkla kullandığı yer ise dijital platformlar. Özellikle Telegram ve Signal üzerinden iletişim ağı kuran yeni nesil suç örgütlerine üye kişiler, cinayet ve silahlı yaralama eylemlerini adeta dijital bir pazara çevirdi.

"KRAL ÇOK UCUZA YAPMIYOR MUSUN?"

Yapılan pazarlıklardaki konuşmalar da kan dondurdu. Bir konuşmada "İnfaza 7 milyon istiyorsun, başkaları 1-2 milyon yapıyor. Kral çok ucuza yapmıyor musun? Piyasa biraz daha yüksek normalde, ben bu kolpalara rest çekip düşük fiyat çektim. Sinirim bozuldu iş yok" şeklinde ifadeler yer aldı.

YARALAMA VE CİNAYET İÇİN PAZARLIK

CNN Türk'ün haberine göre mekan kurşunlama, yaralama ve cinayet için sıkı pazarlıklar yürütülüyor. Pazarlık ücretleri ise oldukça dikkat çekti. Habere göre yaralama eylemleri 10 bin liraya kadar düşüyor. Cinayet ise 700 bin lira ila 7 milyon lira arasında değişiyor.

"HER İLDE SUİKAST VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPILIR"

İlanlarda ise dehşete düşüren ifadeler yer alıyor. İlanlarda "Her ilde suikast ve insan kaçakçılığı yapılır" ifadelerine yer veriliyor ve fiyat bilgilendirmesi yapılıyor.

"18 YAŞ ALTI ELEMAN LAZIM"

Duyuru gruplarında, İzmir'de 15 kişilik bir ekibin tahsilat, yaralama ve kemik kırma işleri için hazır bekletildiği ifade ediliyor.

Çeteler buradan kendilerine yeni eylemci arayışında da bulunuyor. Gruplarda "18 yaş altı eleman lazım" şeklinde duyurular yapılıyor. Suçlar bunlarla da sınırlı kalmıyor.

Kripto para borsalarına yapılacak transferlerde ise 10 bin dolarlık varlığın 40 bin Türk lirası gibi piyasa değerinin çok altında fiyatlarla elden çıkarılarak aklama işlemi yapıldığı saptandı.

Kişilere yönelik siber zorbalık için "kamera sızma, WhatsApp sızma, hesap kapatma" gibi suçların da ücret karşılığında sunulduğu gözlemlendi. Üyelere gönderilen bağlantılar aracılığıyla "ücretli ifşa kanalı" tanıtımları yapıldığı ve açık görsellerin belirli kişi isimleriyle arşivler halinde satıldığı saptandı.