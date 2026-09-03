HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dijital platformlar 'suç pazarına' döndü! Suikast ve yaralama için fiyat verip pazarlık yapıyorlar

Yeni nesil suç örgütlerinin iletişim için kullandığı dijital platformlar adeta bir pazara dönmüş durumda. Yapılan pazarlıklarda yaralama eyleminin 10 bin liraya kadar düştüğü, cinayetin ise 700 ila 7 milyon lira arasında değiştiği görüldü. Kan donduran ayrıntılar bunlarla da sınırlı değil. Konuşmalarda, "İnfaza 7 milyon istiyorsun, başkaları 1-2 milyon yapıyor. Kral çok ucuza yapmıyor musun?" ifadeleri yer aldı.

Dijital platformlar 'suç pazarına' döndü! Suikast ve yaralama için fiyat verip pazarlık yapıyorlar
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri yeni nesil suç örgütleri. Bu yapılanmalara yönelik başlatılan mücadele kesintisiz sürerken, yeni nesil suç örgütleriyle ve kullandıkları yöntemlerle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

UYGULAMALARI DİJİTAL PAZARA ÇEVİRDİLER

Bu örgütlerin sıklıkla kullandığı yer ise dijital platformlar. Özellikle Telegram ve Signal üzerinden iletişim ağı kuran yeni nesil suç örgütlerine üye kişiler, cinayet ve silahlı yaralama eylemlerini adeta dijital bir pazara çevirdi.

Dijital platformlar suç pazarına döndü! Suikast ve yaralama için fiyat verip pazarlık yapıyorlar 1

"KRAL ÇOK UCUZA YAPMIYOR MUSUN?"

Yapılan pazarlıklardaki konuşmalar da kan dondurdu. Bir konuşmada "İnfaza 7 milyon istiyorsun, başkaları 1-2 milyon yapıyor. Kral çok ucuza yapmıyor musun? Piyasa biraz daha yüksek normalde, ben bu kolpalara rest çekip düşük fiyat çektim. Sinirim bozuldu iş yok" şeklinde ifadeler yer aldı.

YARALAMA VE CİNAYET İÇİN PAZARLIK

CNN Türk'ün haberine göre mekan kurşunlama, yaralama ve cinayet için sıkı pazarlıklar yürütülüyor. Pazarlık ücretleri ise oldukça dikkat çekti. Habere göre yaralama eylemleri 10 bin liraya kadar düşüyor. Cinayet ise 700 bin lira ila 7 milyon lira arasında değişiyor.

Dijital platformlar suç pazarına döndü! Suikast ve yaralama için fiyat verip pazarlık yapıyorlar 2

"HER İLDE SUİKAST VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPILIR"

İlanlarda ise dehşete düşüren ifadeler yer alıyor. İlanlarda "Her ilde suikast ve insan kaçakçılığı yapılır" ifadelerine yer veriliyor ve fiyat bilgilendirmesi yapılıyor.

"18 YAŞ ALTI ELEMAN LAZIM"

Duyuru gruplarında, İzmir'de 15 kişilik bir ekibin tahsilat, yaralama ve kemik kırma işleri için hazır bekletildiği ifade ediliyor.

Çeteler buradan kendilerine yeni eylemci arayışında da bulunuyor. Gruplarda "18 yaş altı eleman lazım" şeklinde duyurular yapılıyor. Suçlar bunlarla da sınırlı kalmıyor.

Kripto para borsalarına yapılacak transferlerde ise 10 bin dolarlık varlığın 40 bin Türk lirası gibi piyasa değerinin çok altında fiyatlarla elden çıkarılarak aklama işlemi yapıldığı saptandı.

Kişilere yönelik siber zorbalık için "kamera sızma, WhatsApp sızma, hesap kapatma" gibi suçların da ücret karşılığında sunulduğu gözlemlendi. Üyelere gönderilen bağlantılar aracılığıyla "ücretli ifşa kanalı" tanıtımları yapıldığı ve açık görsellerin belirli kişi isimleriyle arşivler halinde satıldığı saptandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Telefondaki bu alışkanlık hafızayı zayıflatıyor! Telefondaki bu alışkanlık hafızayı zayıflatıyor!
Satürn’ün güney kutbunda tespit edildi!Satürn’ün güney kutbunda tespit edildi!

Anahtar Kelimeler:
Telegram suikast
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi! Gelinliği tam not aldı

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi! Gelinliği tam not aldı

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.