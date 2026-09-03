iOS 27 ile "iPhone Handoff" geliyor: Aynı telefon numarası iki iPhone’da kullanılabilecek

Apple’ın iOS 27 ile sunacağı yeni “iPhone Handoff” özelliğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Özellik sayesinde kullanıcılar, aynı telefon numarasını koruyarak iki iPhone arasında geçiş yapabilecek. Sistem için her iki cihazın da iOS 27 çalıştırması gerekecek. Özelliğin ayrıca mobil operatör desteğine ihtiyaç duyacağı görülüyor.

IPHONE HANDOFF İLK KEZ WWDC 2026’DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Apple, “iPhone Handoff” özelliğinden ilk kez Haziran ayında düzenlenen WWDC 2026 etkinliğinde kısaca söz etmişti.

Özellik, iOS 27 ve ilgili yazılım güncellemeleriyle sunulacak yüzlerce yeniliğin yer aldığı bir slaytta listelenmişti. Ancak Apple, etkinlik sırasında özelliğin nasıl çalışacağına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmamıştı.

MacRumors forum üyesi “pdfu” tarafından paylaşılan yeni bir video ise iPhone Handoff sisteminin çalışma şeklini ortaya koydu. Gösterim, Xcode 27’nin Device Hub özelliğinde çalışan iki simüle edilmiş iPhone kullanılarak gerçekleştirildi.

ANA VE EŞLİK EDEN IPHONE SEÇİLEBİLECEK

“iPhone Handoff” özelliği, Ayarlar uygulamasındaki Hücresel menüsü üzerinden kurulabilecek.

Kurulum sırasında kullanıcılar, en sık kullandıkları iPhone’u “ana cihaz” olarak belirleyebilecek. İkinci iPhone ise eşlik eden cihaz olarak tanımlanacak.

Apple’ın verdiği bilgilere göre kullanıcının ana eSIM’i, ana iPhone’da kalmaya devam edecek. Eşlik eden iPhone ise ayrı bir eşlik eden eSIM alacak.

Bu yapı sayesinde kullanıcılar, telefon numaralarını değiştirmeden iki iPhone arasında geçiş yapabilecek.

HÜCRESEL AYARLAR ANA IPHONE’DAN YÖNETİLECEK

Sistemdeki tüm hücresel ayarlar ana iPhone üzerinden yönetilecek.

Konum paylaşımı ise telefon numarasını o anda aktif olarak kullanan iPhone’a göre gerçekleştirilecek. Böylece iki cihaz arasında geçiş yapıldığında aktif telefon, konum paylaşımında da esas alınacak.

OPERATÖR DESTEĞİ GEREKEBİLİR

iPhone Handoff özelliğinin kullanılabilmesi için iki iPhone’un da iOS 27 çalıştırması yeterli olmayacak. Çünkü özelliğin mobil operatör tarafından da desteklenmesi gerekecek gibi görünüyor.

Forumdaki paylaşımda, ABD’de T-Mobile ile Almanya’da Deutsche Telekom’un özelliği sunan ilk operatörler arasında yer alabileceği belirtiliyor.

Ancak Apple tarafından şu ana kadar hangi operatörlerin iPhone Handoff desteği sağlayacağına ilişkin resmi ve kapsamlı bir liste açıklanmış değil.

IOS 27’NİN BU AY YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

Yaklaşık üç aylık beta test sürecinin ardından iOS 27’nin bu ayın ilerleyen günlerinde yayımlanması bekleniyor.

Bu nedenle “iPhone Handoff” özelliğine ilişkin daha fazla ayrıntının yakında ortaya çıkması bekleniyor.