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Kalaşnikofla ateş açan çocuğun ifadesi ortaya çıktı! Başka eylem planı da varmış

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İstanbul'da kalaşnikofla havaya ateş açan 14 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı. “Bana ‘Al sık’ dediler, sıktım” diyen K.D., “Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum” sözleriyle başka bir eylem planından da söz etti. Silahı koltuk süngerine gizlenmiş halde bulan polis ekiplerinin yakaladığı çocuk tutuklandı.

İstanbul Sarıyer’de, husumetli olduğu kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtığı öne sürülen 14 yaşındaki K.D. tutuklandı. Polise verdiği ifadede kendisine “Al sık” denildiğini söyleyen K.D., başka bir yerde eylem yapılacağını ancak neresi olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Kalaşnikofla ateş açan çocuğun ifadesi ortaya çıktı! Başka eylem planı da varmış 1

GÖZDAĞI İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay, 16 Eylül Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerde 5 boş kovan buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ateş açanın K.D. olduğunu belirledi.

Kalaşnikofla ateş açan çocuğun ifadesi ortaya çıktı! Başka eylem planı da varmış 2

KOLTUK SÜNGERİNE SAKLAMIŞ

Ekipler tarafından yakalanan K.D.’nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.’nin (16) de bulunduğu tespit edildi. K.D.’nin kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. Silahın, koltuk süngeri kesilerek içine yerleştirildiği ve lacivert renkli bir çantaya saklandığı belirlendi. Kalaşnikofa el konuldu.

Kalaşnikofla ateş açan çocuğun ifadesi ortaya çıktı! Başka eylem planı da varmış 3

POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu. Yapılan üst aramasında B.S.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. B.S. gözaltına alınırken, bu sırada görevli polislere direnen S.E. (49), H.E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

Kalaşnikofla ateş açan çocuğun ifadesi ortaya çıktı! Başka eylem planı da varmış 4

"BANA "AL SIK" DEDİLER, SIKTIM"

K.D.’nin polise verdiği ilk ifadede, "Bana 'Al sık' dediler; sıktım. Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. B.S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı. Serkan E. ve Hakan E. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve B.D.’nin 2, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Kalaşnikofla ateş açan çocuğun ifadesi ortaya çıktı! Başka eylem planı da varmış 5

Kalaşnikofla ateş açan çocuğun ifadesi ortaya çıktı! Başka eylem planı da varmış 6Kalaşnikofla ateş açan çocuğun ifadesi ortaya çıktı! Başka eylem planı da varmış 7

Kalaşnikofla ateş açan çocuğun ifadesi ortaya çıktı! Başka eylem planı da varmış 8Kalaşnikofla ateş açan çocuğun ifadesi ortaya çıktı! Başka eylem planı da varmış 9

Kalaşnikofla ateş açan çocuğun ifadesi ortaya çıktı! Başka eylem planı da varmış 10


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kalaşnikof
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