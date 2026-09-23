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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi kabul etti! Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, New York’ta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Sincar’da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgedeki varlığının sona erdirilmesi konusunda mutabakata varıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi kabul etti! Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Sincar’da devlet otoritesinin tamamen sağlanması ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgedeki varlığının sona erdirilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta sürdürdüğü temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’yi Türkevi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi yi kabul etti! Açıklama geldi 1

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi yi kabul etti! Açıklama geldi 2

SİNCAR KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI

Erdoğan ile Zeydi arasındaki görüşmenin ardından ortak açıklama yayımlandı. Açıklamada, Sincar’da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi konusunda tarafların mutabakata vardığı bildirildi. Ayrıca yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgedeki varlığının sona erdirilmesi konusunda da anlaşma sağlandığı kaydedildi.

BAŞİKA-ZİLKAN YERLEŞKESİ KADEMELİ OLARAK TESLİM EDİLECEK

Ortak açıklamada, Irak’ın güvenlik alanında sağlayacağı ilerlemeye bağlı olarak Türk kuvvetlerinin Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti’ne kademeli şekilde teslim edeceği belirtildi.

Teslim sürecinin, taraflarca belirlenen mekanizma ve takvim doğrultusunda gerçekleştirileceği bildirildi.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'taki kabulün ardından "Türkiye-Irak ortak basın açıklaması"nı paylaştı.

Buna göre, Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıkları görüşmelerde, taraflar güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşıldı.

Irak'ın bu güvenlik uygulamalarında kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda, Türk kuvvetleri Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak teslim edecek.

Taraflar ayrıca, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine vardı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Irak erdoğan
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