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Bursa’da otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Karagölet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarının cenazesinden dönen Kemal B. (44) yönetimindeki 16 BYF 547 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bursa’da otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı 1

OTOMOBİL DERE YATAĞINA UÇTU: 5 YARALI

Savrulan otomobil, dere yatağına yuvarlanarak ters şekilde durdu. Kazada sürücü Kemal B. ile araçta bulunan Elif B. (40), Rukiye G. (46), Gülsüm G. (62) ve Elif A. (35) yaralandı.

Bursa’da otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’da otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı 3

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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