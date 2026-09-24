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rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı: Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan liman başkanı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı: Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum KOM Büro Amirliğine başvuran T.Ş., Rus bir iş adamına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemlerini yapan aracı yat şirketinin sahibi olduğunu belirten liman başkanı T.A.'nın yatın her Türkiye girişinde kendisinden 2 bin euro talep ettiğini iddia etti.

RÜŞVET OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

T.Ş., söz konusu yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığını ve bu girişler nedeniyle toplam 12 bin euro istendiğini öne sürdü. T.A.'nın işlemlerde zorluk çıkardığını iddia eden T.Ş., şikayetçi oldu. Müştekinin başvurusu üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon için çalışma başlatıldı. Seri numaraları alınan paralar müşteki T.Ş.'ye teslim edildi. T.Ş., paralarla birlikte T.A.'nın makamına girerek parayı teslim etti.

BODRUM LİMAN BAŞKANI TUTUKLANDI

Paranın teslim edilmesinin ardından ekipler tarafından operasyon düzenlenirken, T.A. seri numaraları alınan paralarla birlikte gözaltına alındı.
Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Liman Başkanı T.A tutuklandı, liman başkanlığında görevli Ö.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bodrum liman
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