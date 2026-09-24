HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına başkanlık etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olarak ABD’nin New York kentinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti.

Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına başkanlık etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında resmi ziyarette bulunduğu ABD’deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olarak New York’ta düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti.

Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına başkanlık etti 1

BAKAN FİDAN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ

Bakan Fidan, toplantıda gerçekleştirdiği hitabında, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım politikaları, Filistin’in genelindeki işgal ve ilhak faaliyetleri ve Suriye ile Lübnan’a yönelik saldırılarının yanı sıra İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali dahil İslam dünyasını yakından ilgilendiren meseleleri ele aldı.

Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına başkanlık etti 2

Fidan, Müslüman azınlık ve toplulukların haklarının korunmasında İİT’in oynadığı rolün önemini vurguladı.

Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına başkanlık etti 3

Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına başkanlık etti 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YENİ Parti'ye 'isim krizi' için 3 Ekim'e kadar süre verdiYENİ Parti'ye 'isim krizi' için 3 Ekim'e kadar süre verdi
KGK, Londra’da Türkiye rüzgarı estirecekKGK, Londra’da Türkiye rüzgarı estirecek

Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan birleşmiş milletler islam işbirliği teşkilatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şanlıurfa'da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Şanlıurfa'da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.