Yenilik Partisi'nden YENİ Parti'ye isim krizi için 3 Ekim'e kadar süre

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Olağanüstü Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Yılmaz, partisinin Olağanüstü Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi'ni topladıklarını belirterek, YENİ Parti ile yaşanan isim krizinde yapıcı bir tutum sergilediklerini söyledi.

YENİLİK PARTİSİ'NDEN İSİM KRİZİYLE İLGİLİ YENİ PARTİ'YE ÇAĞRI

YENİ Parti yöneticilerinin parti isminin halk tarafından verildiğini savunduğunu ifade eden Yılmaz, "Halk eline dilekçeleri alıp İçişleri Bakanlığına götürüp ‘Biz halkız, biz teslim ediyoruz' demedi. Yargıtay da bizim buradaki talimatımız üzerine onlara uyarı yapmadı. Biz buradan mağdur olan, etkilenen bir partiyiz. İsmimiz var ve ismimiz karıştırılıyor. İltibas demek sadece benzeşmek değil, karıştırılmasıdır. Nitekim şu anda bizim elimizde yaklaşık 5 bine yakın karıştırılmış üye var. Kardeşim, bir sorun var. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Ben sana ‘Niye bu sorunu oluşturdun?' diye gelip suçlamada bulunmuyorum. Görüşme isteyen ben değilim. Benimle görüşme talebi geldiğinde de gayet normal karşıladım. Dolayısıyla hiçbir şekilde ‘Niye bu sorunlar var?' demedim" şeklinde konuştu.

YENİ Parti kurulduğu zaman şaşırdıklarını ifade eden Yılmaz, "Sosyal medyadan paylaşımda bulundum. Elimde olan imkanlar bunlar. Benim elimde başka bir imkân yok. ‘Lütfen' dedim bu arkadaşlarımıza nazik bir şekilde, ‘Bu isim benziyor. Yargıtay bunu kabul etmez' diye uyardım. Ne yapabilirim başka? Tecrübemle uyardım. Kaldı ki 2024 yılında bir hanımefendi parti kurmuş, ‘Yeni Yeni Parti' demiş ismine. İçişleri Bakanlığı dilekçeyi almış. Yargıtay'a gidince takılıyor. Çünkü istediğiniz adla bir partinin adını götürüp İçişleri Bakanlığına teslim ettiğiniz anda kurulmuş oluyor o parti. Ama Yargıtay'ın incelemesinden geçtikten sonra da onaylanmış oluyor. Yargıtay bir partinin tüzüğünü, programını, amblemini ve ismini değerlendiriyor. Acaba bu uyuyor mu, uymuyor mu diye bakıyor. Bu, resen yaptığı bir görev" açıklamasında bulundu.

"BİZ KENDİLERİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİMİZİ AÇIKLADIK"

Yılmaz, Yenilik Partisi olarak süreç boyunca yapıcı davrandıklarını dile getirerek, "BizUMle niçin görüşeceklerini de açıkçası bilmiyordum. İsim konusu üzerinden hiçbir tartışma olmadı ilk görüşmede. İkinci, üçüncü görüşmelerde isim konusu görüşülmedi. Yani partinin isim konusuyla ilgili herhangi bir görüşme olmadı. Dördüncü, beşinci ve altıncı görüşmelerde, özellikle altıncı görüşmede arkadaşlarım da var, isim konusu yoğunluklu olarak gündeme geldi. Biz kendilerine yardımcı olmak için her türlü desteği vereceğimizi açıkladık" ifadelerine yer verdi.

"EN SON GÖRÜŞMEDE DE KENDİLERİNE BİR YOL HARİTASI SUNDUK"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le de görüştüklerini dile getiren Yılmaz, "En son görüşmede de kendilerine bir yol haritası sunduk. O yol haritası da nedir? ‘15 gün içerisinde gelin, sizin isim sorununuzu ve yeterlik sorununuzu çözelim, toplumsal muhalefeti 15 gün içerisinde derleyip toplayalım' dedik. Konuyla ilgili bir çözüm önerisinde bulundum. Onun üzerine karşı taraftaki arkadaşlarımız, ‘Bir komite kuralım, bunları görüşelim' dedi. Bu komitenin kurulması konusundan sonra süreç aksamaya başladı" ifadelerini kullandı.

"3 EKİM'E KADAR BİR DEĞERLENDİRME YAPSINLAR"

Yılmaz, YENİ Parti'yle oluşan isim benzerliğine ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini ve buna ilişkin bir karar da aldıklarını belirterek, "Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa, bizimle isim sorununu, yeterlik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar. Ben kendi partimin, sanki onlara biz engel oluyormuşuz gibi bir noktaya sokulup yıpratılmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle YENİ Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya Anayasa Mahkemesine gönderilmişti. Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırılık iddiasını 29 Eylül'de gerçekleştireceği Genel Kurul toplantısında görüşecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır