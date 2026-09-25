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AKOM uyardı: İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

AKOM uyardı: İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.

AKOM uyardı: İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak yağış geliyor 1

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI: SAĞANAK GELİYOR

Yarın yerel geçişler şeklinde görülecek yağışların pazar günü saat 18.00 itibarıyla etkisini artıracağı ve il genelinde yayılacağı tahmin ediliyor.

Yağışın hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

AKOM uyardı: İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak yağış geliyor 2

SERT RÜZGAR GÜNLÜK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Rüzgarın ise yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey yönünden kuvvetlenerek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

AKOM uyardı: İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak yağış geliyor 3

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Poyrazın sert esmesiyle birlikte halihazırda 22 ile 24 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 15 ile 18 derece civarına gerileyerek mevsim normallerinin altına ineceği değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul AKOM istanbul hava durumu sağanak yağış
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