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Yığılca’da gübre ve zirai ilaç bayilerine denetim

Düzce’nin Yığılca ilçesinde gübre ve zirai ilaç satışı yapan bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yığılca’da gübre ve zirai ilaç bayilerine denetim

Yığılca’da tarımsal üretimde kullanılan gübre ve zirai ilaçların mevzuata uygun şekilde satışa sunulup sunulmadığının belirlenmesi amacıyla denetim yapıldı. İlçe genelindeki gübre ve zirai ilaç bayilerini denetleyen teknik personeller, işletmelerde bulunan ürünlerin ruhsat durumlarını, depolama şartlarını ve etiket bilgilerini kontrol etti. Denetimlerde ayrıca ürünlerin karekodları, stok durumları ve kayıt sistemleri de incelendi. Yapılan kontroller sırasında bayi yetkililerine gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, tarımsal ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun şekilde satışının sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Yığılca’da gübre ve zirai ilaç bayilerine denetim 1
Kaynak: İHA

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Düzce
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