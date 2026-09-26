Yığılca’da arılı kovan sayımı yapıldı

Yığılca’da arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve mevcut arılı kovan sayısının belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yoğunpelit Köyü’nde gerçekleştirilen sayımlar, kurum personelleri tarafından yerinde gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında bölgedeki arılı kovanlar kontrol edilerek sayımları yapıldı.
Yetkililer, arıcılık faaliyetlerinin düzenli şekilde takip edilmesi ve tarımsal üretim verilerinin güncel tutulması amacıyla saha çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
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