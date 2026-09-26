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Hamile kadın suç makinesi çıktı! 152 ayrı kaydı varmış

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir evden yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen kadın şüpheli, kentten ayrılmak üzere bindiği otobüste yakalandı. Şüphelinin daha önce Bolu ve Kastamonu'da da benzer hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. 152 ayrı suç kaydı bulunan şüphelinin hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Hamile kadın suç makinesi çıktı! 152 ayrı kaydı varmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin tanınmamak için olay yerine kara çarşaf ve şapka takarak geldiği belirlendi. Şüphelinin, kilitlenmeden kapatılan evin kapısından içeri girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını aldığı tespit edildi.

PARKTA KIYAFET DEĞİŞTİRDİ, TAKSİYLE UZAKLAŞTI

Hırsızlığın ardından bölgeden ayrılan şüphelinin izini kaybettirmek için parkta kıyafetlerini değiştirdiği belirlendi. Ardından taksiye binen şüphelinin bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve yürütülen saha çalışmaları sonucunda şüphelinin kimliğini belirledi.

Hamile kadın suç makinesi çıktı! 152 ayrı kaydı varmış 1

BOLU VE KASTAMONU'DA DA HIRSIZLIK İDDİASI

Soruşturmanın genişletilmesiyle şüphelinin yalnızca Ankara'daki olayla değil, başka illerdeki benzer hırsızlıklarla da bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ağustos ayında Bolu'da yaklaşık 300 bin lira, eylül ayında ise Kastamonu'da yaklaşık 40 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı iki ayrı evden hırsızlık olayına da karıştığı belirlendi.

Hamile kadın suç makinesi çıktı! 152 ayrı kaydı varmış 2

OTOBÜSTE YAKALANDI

Polis ekipleri, Ankara'dan ayrılmak üzere olduğunu belirlediği şüpheliyi, Konya'ya gitmek üzere bindiği otobüste yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ankara
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