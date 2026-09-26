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Mersin’de okul kantinlerine denetim: Tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Mersin’de okul kantinlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş süt ve çeşitli gıda ürünleri tespit edildi.

Mersin’de okul kantinlerine denetim: Tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Mersin’de okul kantinlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş süt ve çeşitli gıda ürünleri tespit edildi. Satışa uygun olmadığı belirlenen ürünler toplatılarak imha edildi.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan denetimlerde, kantinlerin genel durumu ile satışa sunulan ürünler incelendi.
Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları, fiyat etiketleri ve satışa uygunluğunu kontrol etti. Kantinlerin temizlik şartlarının da incelendiği denetimlerde, işletmelere ait ruhsat ve gerekli belgeler ile çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edildi.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş süt ve çeşitli gıda ürünleri tespit edildi. Satışa uygun olmadığı belirlenen ürünler ekipler tarafından toplatılarak tutanak altına alındı ve imha edildi.
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımızın okulda sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını önemsiyoruz. Belediyemizin görev ve yetki alanına giren konularda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor, kantinlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihinden muhafaza şartlarında kadar ekiplerimizin denetim alanındaki hususları titizlikle takip ediyoruz. Amacımız, çocuklarımızın gönül rahatlığıyla tüketebileceği ürünlerin sunulmasına katkı sağlamak. Bu hassasiyetimizi eğitim yılı boyunca sürdüreceğiz" dedi.
Okul kantinlerine yönelik denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

Mersin’de okul kantinlerine denetim: Tarihi geçmiş ürünler imha edildi 1

Mersin’de okul kantinlerine denetim: Tarihi geçmiş ürünler imha edildi 2

Mersin’de okul kantinlerine denetim: Tarihi geçmiş ürünler imha edildi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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