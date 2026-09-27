İngiltere’de alarm: RAF Fairford yakınında evler boşaltıldı, şüpheliler gözaltında

İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki Whelford’da sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, patlayıcılarla ilgili suç şüphesiyle bazı şüphelilerin gözaltına alındığını ve bazı konutların tahliye edildiğini duyurdu.
Bomba imha ekiplerinin bölgedeki araçları incelediği öğrenildi. Evlerinden çıkarılan sakinler yakındaki bir merkeze götürülürken, yetkililer olayın kontrol altında olduğunu açıkladı. Üs çevresinde yol kontrolleri kuruldu, ana girişe silahlı polisler yerleştirildi.
The Guardian’ın haberine göre soruşturmayı terörle mücadele polisi yürütüyor. Gözaltıların ardından ele geçirilen malzemelerin tehlike düzeyi ve olası bir saldırıda kullanılıp kullanılamayacağı inceleniyor.
ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü, güvenlik gerekçesiyle özel koruma önlemlerinin ayrıntılarını paylaşmayacaklarını söyledi. İngiltere’deki ABD birliklerinin personel ve tesislerin güvenliği için tetikte kalacağını ve gerekli adımları atacağını belirtti.
RAF Fairford, ABD Hava Kuvvetleri’nin kullandığı ve İran’a yönelik saldırılarda uçakların kalkış yaptığı üslerden biri olarak biliniyor. Ancak yetkililer gözaltıları İran’la ilişkilendirmedi ve üssün hedef alındığını açıklamadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum