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İngiltere’de alarm: RAF Fairford yakınında evler boşaltıldı, şüpheliler gözaltında

ABD’nin İngiltere'de kullandığı RAF Fairford üssünün yakınlarında patlayıcı paniği yaşanıyor. Patlayıcılarla ilgili suç şüphesiyle birden fazla erkek gözaltına alındı. Bazı evler boşaltıldı, araçlar incelemeye alındı.

İngiltere’de alarm: RAF Fairford yakınında evler boşaltıldı, şüpheliler gözaltında
Mehmet Hazar Gönüllü

İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki Whelford’da sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, patlayıcılarla ilgili suç şüphesiyle bazı şüphelilerin gözaltına alındığını ve bazı konutların tahliye edildiğini duyurdu.

BÖLGEDE TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Bomba imha ekiplerinin bölgedeki araçları incelediği öğrenildi. Evlerinden çıkarılan sakinler yakındaki bir merkeze götürülürken, yetkililer olayın kontrol altında olduğunu açıkladı. Üs çevresinde yol kontrolleri kuruldu, ana girişe silahlı polisler yerleştirildi.

İngiltere’de alarm: RAF Fairford yakınında evler boşaltıldı, şüpheliler gözaltında 1

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ DEVREDE

The Guardian’ın haberine göre soruşturmayı terörle mücadele polisi yürütüyor. Gözaltıların ardından ele geçirilen malzemelerin tehlike düzeyi ve olası bir saldırıda kullanılıp kullanılamayacağı inceleniyor.

İngiltere’de alarm: RAF Fairford yakınında evler boşaltıldı, şüpheliler gözaltında 2

"TETİKTE OLUN" UYARISI

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü, güvenlik gerekçesiyle özel koruma önlemlerinin ayrıntılarını paylaşmayacaklarını söyledi. İngiltere’deki ABD birliklerinin personel ve tesislerin güvenliği için tetikte kalacağını ve gerekli adımları atacağını belirtti.

ÜS ABD’NİN İRAN SALDIRILARINDA KULLANILDI

RAF Fairford, ABD Hava Kuvvetleri’nin kullandığı ve İran’a yönelik saldırılarda uçakların kalkış yaptığı üslerden biri olarak biliniyor. Ancak yetkililer gözaltıları İran’la ilişkilendirmedi ve üssün hedef alındığını açıklamadı.

İngiltere’de alarm: RAF Fairford yakınında evler boşaltıldı, şüpheliler gözaltında 3

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere El yapımı patlayıcı (EYP) abd
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