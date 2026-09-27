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Kışlık tarhana hazırlığı başladı! Sarıgöl’de nane hasadı başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel lezzetlerinden olan tarhananın yapımında kullanılan taze nanelerin hasadı başladı.

Kışlık tarhana hazırlığı başladı! Sarıgöl’de nane hasadı başladı

Sarıgöl ve çevresinde ev kadınlarının kışlık tarhana hazırlığı telaşı sürüyor. İlçe genelindeki bağ ve bahçe kenarlarında kadınlar tarafından özenle yetiştirilen taze naneler, tarhanaya ayrı bir koku ve lezzet katması amacıyla toplanmaya başlandı. Toplanan taze naneler, geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhana hamuruna karıştırılıyor.

Kendi ektikleri nanelerin hasadına başladıklarını belirten Sarıgöllü ev hanımı Hülya Akkaya, "Nane bilindiği üzere önemli bir baharat türü. Biz kendi nanemizi kendimiz ekerek yetiştiriyoruz. Nanelerimiz olgunlaştı ve toplamaya başladık. İhtiyacımız kadarını tarhanaya ilave ediyoruz, kalanını ise kışın başka yemeklerde kullanmak üzere kurutuyoruz. Nane, tarhanaya çok ayrı bir koku ve lezzet veriyor. İsteyen komşularımıza, eş ve dostlarımıza da taze olarak hediye ediyoruz" dedi.

Sarıgöl ve çevresinde kışlık tarhana yapım mesaisinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
nane Manisa Sarıgöl hasat
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