Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak çıkış! Olağanüstü kongre ve bakanlar kurulunda revize önerisi geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı fon skandalına karışmış ve Kaya sürecin ardından partisindeki tüm görevlerinden istifa etmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Kaya'nın talebinin kabul gördüğünü belirtti.

ŞAMİL TAYYAR'DAN ÇOK KONUŞULACAK ÇIKIŞ

Fon skandalına ilişkin yaşanan tüm gelişmeler gündemdeki yerini korurken, eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

"YENİLENMEYE VE TEMİZLİK KÜRÜNE İHTİYAÇ VAR GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, "Geçenlerde “tuhaf bir dağınıklık var” diye yazmıştım. Son dönem gelişmeleri de buna ekleyelim. Gelinen noktada. Bazı önemli adımlar atıldı ama iktidar için kapsamlı bir tazelenmeye, yenilenmeye ve temizlik kürüne ihtiyaç var gibi gözüküyor" dedi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE VE BAKANLAR KURULUNDA REVİZE ÖNERİSİ

Tayyar, bahsettiği yenilenmenin hem bürokraside hem partide hem de külliyede olması gerektiğini savundu.

Tayyar, konuyla ilgili olarak dikkat çeken önerilerde de bulundu.

Tayyar paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Bu bağlamda;

-Olağanüstü Büyük Kongreyi toplayarak MKYK ve MYK yeniden şekillendirilebilir.

-Bakanlar Kurulu revize edilerek yeni bir heyecan ateşi yakılabilir.

-Fon krizinde ihmali veya sorumluluğu olan bürokratlardan başlayarak bürokraside genel bir değişikliğe gidilebilir.

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin performansını arttırıcı reformlar yapılabilir.

-İçe kapanan sistem dışa dönük ve erişilebilir hale getirilebilir.

-Toplumun gündemi öncelenerek çözüm takvimi hızlandırılabilir.

Naçizane"