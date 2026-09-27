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Özel halk otobüsü çarptı, 5 gün sonra yaşamını yitirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı Zübeyda Yıldız (68), kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Özel halk otobüsü çarptı, 5 gün sonra yaşamını yitirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı Zübeyda Yıldız (68), kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Özel halk otobüsü çarptı, 5 gün sonra yaşamını yitirdi 1

Kaza, 22 Eylül'de saat 13.00 sıralarında, Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyreden Yıldırım D.’nin (45) kullandığı özel halk otobüsü, karşıya geçmek için yola çıkan Zübeyda Yıldız’a çarptı. Yıldız, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Zübeyda Yıldız, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralı, beyin kanaması geçirdiği tespitiyle ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kazadan 5 gün sonra, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Özel halk otobüsü çarptı, 5 gün sonra yaşamını yitirdi 2

Kazanın çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Zübeyda Yıldız’ın yolun karşına geçmek için ilerlediği ve özel halk otobüsünün çarptığı anlar yer aldı.

Özel halk otobüsü çarptı, 5 gün sonra yaşamını yitirdi 3

Halk otobüsü sürücüsü Yıldırım D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl halk otobüsü kaza
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