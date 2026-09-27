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Bingöl’de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Bingöl’de saman yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yakalandı.Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu yayla bölgesinde meydana geldi.

Bingöl’de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu yayla bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü tır şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken tır alev aldı.

Bingöl’de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.

Bingöl’de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı 2

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl tır kazası
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