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Aniden yola çıkan çocuğa motosiklet çarptı: Kaza anı kamerada

Bursa’nın Karacabey ilçesinde aniden yola çıkan küçük çocuğa motosiklet çarptı.

Aniden yola çıkan çocuğa motosiklet çarptı: Kaza anı kamerada

Bursa’nın Karacabey ilçesinde aniden yola çıkan küçük çocuğa motosiklet çarptı. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aniden yola çıkan çocuğa motosiklet çarptı: Kaza anı kamerada 1

Kaza, Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan küçük çocuk bir anda yola çıktı. Bu sırada seyir halinde olan motosiklet, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aniden yola çıkan çocuğa motosiklet çarptı: Kaza anı kamerada 2

Çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun aniden yola çıkması ve motosikletin çocuğa çarpması yer aldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Karacabey kaza
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