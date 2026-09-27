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Manisa'da Alzheimer hastası yaşlı kadın su kuyusunda ölü bulundu

Manisa'da Alzheimer hastası yaşlı kadın su kuyusunda ölü bulundu.

Manisa'da Alzheimer hastası yaşlı kadın su kuyusunda ölü bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde Alzheimer hastası 84 yaşındaki kadının su kuyusunda cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gökeyüp Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın (62) sabah evden çıkan Alzheimer hastası annesi Hatice Aydın'ın eve dönmemesi üzerine bölgede arama yaptı.

Aydın, annesini evin yakınlarındaki yaklaşık 10 metre derinliğindeki su dolu kuyuda hareketsiz olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Hatice Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
alzheimer Salihli su kuyusu yaşlı kadın
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