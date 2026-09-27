Kılıçdaroğlu'ndan fon kriziyle ilgili açıklama: "Arınma sözünü Türkiye'nin tamamı için söyledik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile fon krizi üzerinden iktidara yüklendi.

Kılıçdaroğlu, "İlk gün söyledik: Partimiz bize kutsal bir emanettir. Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz. Gerektiğinde iç muhasebesini yapar, arınmasını bilir; yolundan dönmez" dedi.

"VATANDAŞIN YILLARCA BİRİKTİRDİĞİ ALIN TERİNİN HESABI SORULMALIDIR"

'Arınma' çıkışını Türkiye'nin tamam için söylediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "'Arınma' derken sözümüzü kendi kapımızla sınırlamadık. Türkiye'nin tamamı için söyledik. Bugün fon krizi karşısında da aynı yerdeyiz. Vatandaşın yıllarca biriktirdiği alın terinin hesabı sorulmalıdır. SPK, denetim sorumluluğunu nasıl yerine getirdiğini, hangi riski ne zaman gördüğünü ve hangi tedbiri aldığını açıklamalıdır. İstifa bir açıklama değildir. Görevden ayrılmak, hesap vermenin yerine geçmez! Hiçbir makam, hiçbir soyadı, hiçbir siyasi yakınlık kimseye dokunulmazlık sağlamaz. Bu milletin bir kuruşu bile sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.

"SİYASET ARINACAK, DEVLET KURUMLARI ŞEFFAFLAŞACAK"

Kılıçdaroğlu sonrasında ise, "Arınma; şehitlerimizin canıyla koruduğu vatana, işçinin alın terine, emeklinin sofrasına, çiftçinin emeğine, öğrencinin hayaline sahip çıkmaktır. Biz kendi kapımız için söylediğimizi, iktidarın kapısında da söyleyeceğiz. Siyaset arınacak. Devletin kurumları şeffaflaşacak. Sorumluluğu bulunan herkes hesap verecek. Türkiye’nin ihtiyacı, her krizde birkaç ismin değişmesi değil; kimsenin hesap vermekten kaçamadığı bir düzendir. Çünkü milletin emaneti, istifa dilekçeleriyle hesabı kapatılacak bir emanet değildir!" dedi.

"HİÇ KİMSEYİ ZORLA ATMADIK, KENDİ TERCİHİDİR"

Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubunun Bolu Abant'taki Değerlendirme Toplantısının 3. gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili gelen soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Parti'nin 103. yıl etkinliğine ve Anıtkabir'deki etkinliğe katılmasını isterdim, katılmadı. Kendi tercihidir. Hiç kimseyi zorla Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapmadık. Hiç kimseyi de zorla Cumhuriyet Halk Partisi'nden atmadık. Dolayısıyla kendi tercihidir. Kendi tercihine de bizim saygı göstermemiz gerekir" dedi.