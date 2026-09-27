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Barış Boyun’un ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde hayatını kaybetti! Ölüm nedeni…

Barış Boyun’un ağabeyi olduğu belirtilen ve Daltonlar davasında 6’sı ağırlaştırılmış 12 kez müebbet ile 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Zafer Boyun, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre ölüm nedeni kalp krizi.

Barış Boyun’un ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde hayatını kaybetti! Ölüm nedeni…

Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun'un tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Zafer Boyun'un ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu bildirildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un ağabeyi Zafer Boyun’un, tutuklu bulunduğu cezaevinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Zafer Boyun, Daltonlar davasında 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis cezasına ve birçok suçtan da toplam 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BARIŞ BOYUN'UN İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Zafer Boyun'un cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İstanbul'da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştiren Barış Boyun hakkında, Gürcistan'da serbest bırakılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kasten adam öldürmek" suçlarından kırmızı bülten çıkartılmıştı.

İtalya'da tutuklanan Boyun'un iade sürecine ilişkin temaslar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ağabey barış boyun
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