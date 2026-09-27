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Fon soruşturmasının göbeğinde! Özata Denizcilik'te skandal öncesi dikkat çeken istifa... Bakan yardımcısının damadı krizden hemen önce görevini bırakmış

Fon skandalında adı geçen Özata Denizcilikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı'nın, fon skandalından kısa bir süre önce Özata Denizcilik'in bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi dikkat çekti. Olayı gündeme taşıyan gazeteci Barış Pehlivan, "Memleketin hazinesini emanet ettiğimiz insanların pek “akıllı” damatları nerelerden çıkıyor? Sahi, Mehmet Şimşek yardımcısına “bu ne iş” diye soracak mı?" dedi. İşte detaylar!

Fon soruşturmasının göbeğinde! Özata Denizcilik'te skandal öncesi dikkat çeken istifa... Bakan yardımcısının damadı krizden hemen önce görevini bırakmış
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin son günlerdeki en önemli gündem başlıklarından biri fon soruşturması oldu. Pusula Porföy ve Tera Holding ile başlayan skandal derinleşerek büyüdü. Son olarak Özata Denizcilik hisselerindeki hareketler gündem oldu.

ÖZATA DENİZCİLİK SPK İNCELEMELERİNE KONU OLDU

Özata Denizcilik'in hisseleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun incelemelerine de konu oldu. SPK, 25 Eylül 2026 tarihli bülteninde OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Fon soruşturmasının göbeğinde! Özata Denizcilik te skandal öncesi dikkat çeken istifa... Bakan yardımcısının damadı krizden hemen önce görevini bırakmış 1

Kurul ayrıca aynı dosyada bazı kişiler ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere iki yıl işlem yasağı uygulanmasına hükmetti.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA İSTİFA ETTİ

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı da skandala karıştı. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon liralık yatırım yaptığı, karşılığında ise 2 milyar lirayı aşan parayı çektiği iddia edildi.

Fon soruşturmasının göbeğinde! Özata Denizcilik te skandal öncesi dikkat çeken istifa... Bakan yardımcısının damadı krizden hemen önce görevini bırakmış 2

Bahsi geçen iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti ve "Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim" dedi.

ÖZATA DENİZCİLİKLE İLGİLİ ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: " TESADÜFE BAKIN Kİ BİRDENBİRE İSTİFA ETTİ"

Öte yandan Özata Denizcilikle ilgili yeni bir iddia daha gündem oldu. Gazeteci Barış Pehlivan, fon soruşturmasından kısa bir süre Özata Denizcilik'te yaşanan istifaya dikkat çekti. Pehlivan, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın fon skandalından çok kısa bir süre önce Özata Denizcilik'in bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini belirtti ve KAP bildirimini paylaştı.

Fon soruşturmasının göbeğinde! Özata Denizcilik te skandal öncesi dikkat çeken istifa... Bakan yardımcısının damadı krizden hemen önce görevini bırakmış 3

Pehlivan, "Tesadüfe bakın ki, şirketin yönetim kurulu üyesi İskender Balcı birdenbire istifa etti" dedi.

Konuya ilişkin KAP bildirimi belgesini de paylaşan Pehlivan, "Peki, kim bu İskender Balcı? Yazayım: Osman Çelik’in damadı. Osman Çelik mi kim? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı! Gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasının göbeğinde! Özata Denizcilik te skandal öncesi dikkat çeken istifa... Bakan yardımcısının damadı krizden hemen önce görevini bırakmış 4

"MEHMET ŞİMŞEK YARDIMCISINA 'BU NE İŞ' DİYE SORACAK MI?"

Pehlivan daha sonrasında ise "Memleketin hazinesini emanet ettiğimiz insanların pek “akıllı” damatları nerelerden çıkıyor? Sahi, Mehmet Şimşek yardımcısına “bu ne iş” diye soracak mı?" sorusunu yöneltti.

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Anahtar Kelimeler:
fon soruşturması
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