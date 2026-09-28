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Ankara’da silahlı kavgada hayatını kaybeden Aksoy toprağa verildi

Ankara’da silahlı kavgada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Taner Aksoy son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’da silahlı kavgada hayatını kaybeden Aksoy toprağa verildi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde spor salonunun devri nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Taner Aksoy, Gölbaşı Mezarlığı Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kızılırmak Mahallesi 1450’nci Sokak’ta dün meydana gelen olayda, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, açılan ateş sonucu Taner Aksoy hayatını kaybederken, Kenan B. Yaralanmış ve iki şüpheli göz altına alınmıştı. Aksoy’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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