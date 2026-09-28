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Trump'tan dikkat çeken İran adımı! "Hazırım"

ABD ve İran arasındaki savaşta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Arabulucuların bir anlaşma için çalışmaları devam ederken Trump'tan İran adımı geldi.

Trump'tan dikkat çeken İran adımı! "Hazırım"
Recep Demircan

ABD ve İran arasındaki savaş, 8'inci ayında da devam ediyor. Defalarca kez kurulan müzakere masası, yaşanan gelişmeler nedeniyle devrilmişti. Arabulucuların İran ve ABD ile olası bir anlaşma üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü, çatışmaları sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmayı hedefleyen dolaylı müzakerelerin yeniden başlamasının beklendiği bildirildi.

Trump tan dikkat çeken İran adımı! "Hazırım" 1

TRUMP'TAN İRAN ADIMI GELDİ

Yaşanan bu gelişme sonrası ABD medyası dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu. Buna göre ABD Başkanı Trump'ın nükleer konuda somut ilerleme olması durumunda İran'a yönelik yaptırımları gevşetmeye ve dondurulmuş fonları serbest bırakmaya hazır olduğu aktarıldı.

Trump tan dikkat çeken İran adımı! "Hazırım" 2

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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