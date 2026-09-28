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"Bayrampaşa'da okulda silahlı şahıslar yakalandı" iddiası! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

Sosyal medyada Bayrampaşa'da bir okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiası gündem oldu. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

"Bayrampaşa'da okulda silahlı şahıslar yakalandı" iddiası! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

Bugün sosyal medyada bir iddia gündem oldu. İstanbul Bayrampaşa'da silahlı şahısların yakalandığı iddiası gündem oldu. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

"Bayrampaşa da okulda silahlı şahıslar yakalandı" iddiası! İstanbul Emniyeti nden açıklama 1

İSTANBUL EMNİYETİ: TAHKİKAT SÜRÜYOR

Açıklamada, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünce bugün çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul ve çevrelerinde yürütülen çalışmalar sırasında, Altıntepsi Mahallesi'ndeki bir parkta durumundan şüphelenilen şahısların fark edildiği ifade edildi.

"Bayrampaşa da okulda silahlı şahıslar yakalandı" iddiası! İstanbul Emniyeti nden açıklama 2

Polis ekiplerince durdurulmak istenen şahısların kaçmaya çalıştıkları sırada bir adet şarjörün yere düştüğünün görüldüğü aktarılan açıklamada, N.L.T. ve C.B'nin muhafaza altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırmalarda, N.L.T. ve C.B'nin silahı yanlarında bulunan M.T. (12) ve M.D'ye (12) saklamaları için verdikleri, çocukların ise kaçarken silahı olay yerine yakın çimenlik alana attıkları belirlenmiş, M.T. ve M.D. kısa süre içerisinde muhafaza altına alınmış, tabanca da çimenlik alanda ele geçirilmiştir. Olay, polis ekiplerimizin çocuk ve gençlerimizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edilmiş olup, herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmemiştir."

"Bayrampaşa da okulda silahlı şahıslar yakalandı" iddiası! İstanbul Emniyeti nden açıklama 3

Yapılan incelemede, Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa istanbul emniyet müdürlüğü
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