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Yer: İstanbul! Kalkış hazırlığı yapan uçak haczedildi, yolcular neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Havalimanı'nda eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Uçuş hazırlanan bir uçağa, firmanın borcu nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Yolcular ise uçaktan indirilerek terminale alındı.

Yer: İstanbul! Kalkış hazırlığı yapan uçak haczedildi, yolcular neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Havalimanı’ndan İran’a seferler yapan İranlı Caspian Airlines’in bir gözetim şirketine borcundan dolayı hukuki süreç başlatıldı. Şirketin 3 milyon avroluk borcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, bu sırada havayolu şirketine ait EP-KPB kuyruk tescilli İran seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağın havalanmasına izin verilmemesini istedi.

Yer: İstanbul! Kalkış hazırlığı yapan uçak haczedildi, yolcular neye uğradığını şaşırdı 1

YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Bunun üzerine görevli memurlar, yolcuların uçaktan indirilmesini istedi.

Yer: İstanbul! Kalkış hazırlığı yapan uçak haczedildi, yolcular neye uğradığını şaşırdı 2

UÇAK HACZEDİLDİ

Uçaktan indirilen yolcular terminale alınırken, uçağa ise haciz işlemi uygulandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı yolcu uçaği
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