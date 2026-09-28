AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'ten Van GölFest paylaşımı! "Aydınlık yarınlar bizimle olacak"

Van'da AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "AK Gençlik Van GölFest" devam ediyor. Edremit ilçesinde, Van Gölü kıyısındaki Gebze Su Sporları Merkezi'nde önceki gün başlayan festivalde gençler, çeşitli spor ve kültürel etkinliklerde bir araya gelidi.

Festival kapsamında plaj hentbolu ve plaj voleybolu müsabakalarının yanı sıra flyboard, paraşüt, su parkuru, kano, yüzme, kürek, dragon, yelken ve jet ski gösterileri düzenlendi.

"AYDINLIK YARINLAR BİZİMLE OLACAK"

Festivalle ilgili paylaşımda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Terörsüz Türkiye ile vatanını, milletini, bayrağını seven gençlerle daha aydınlık yarınlar, hep birlikte bizimle olacak!" dedi.