İstanbul’da trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 80’e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk iş gününün akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, saat 19.00 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 80’e çıktı.

ANADOLU YAKASI’NDA YOĞUNLUK YÜZDE 85

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Uzunçayır’dan başlayan trafik, Tuzla İçmeler Köprüsü’ne kadar uzanıyor. Karşı yönde ise Kartal Köprüsü ile Avrasya Tüneli arasında araçlar yoğunluk nedeniyle yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu’nda Tuzla mevkisinden başlayan trafik, Sancaktepe’den itibaren artarak Çamlıca Gişeleri’ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinin bağlantı yollarının yanı sıra Şile Otoyolu ve Altunizade’de de yoğunluk yaşanıyor.

İdealtepe Sahil Yolu’ndan Kadıköy’e kadar trafik ağır seyrederken, Üsküdar-Beykoz arasında her iki yönde yoğunluk gözleniyor. Anadolu Yakası’ndaki trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.

AVRUPA YAKASI’NDA TRAFİK YÜZDE 76

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Edirne yönünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayan yoğunluk; Haliç Köprüsü, Edirnekapı ve Cevizlibağ üzerinden Sefaköy ve Haramidere’ye kadar sürüyor.

TEM Otoyolu’nda İSTOÇ ile Mahmutbey Gişeleri arasında ve Bahçeşehir’den Edirne yönüne doğru trafik yoğunluğu yaşanıyor. Hadımköy bağlantı yolu, Basın Ekspres Yolu, O-3 ve Otogar-Hal yolunda da araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası’ndaki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak kaydedildi.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK

Yağış nedeniyle bazı güzergâhlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu oluştu.

Özellikle Zincirlikuyu, Uzunçayır, Altunizade, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde vatandaşların toplu taşıma araçlarına binmek için sıra beklediği görüldü.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır