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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 36 kişi tutuklandı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 36 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36’sı tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu nun ölümüyle ilgili soruşturmada 36 kişi tutuklandı 1

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalar doğrultusunda; Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü Faaliyetleri Kapsamında Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek adına muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilerek, Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli şahıslardan 10’unun cezaevinde olduğu tespit edilmiş olup, 33 şüpheli şahıs 25 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Akabinde mezkur suçları işledikleri tespit olunan 5 şüpheli şahıs daha gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu nun ölümüyle ilgili soruşturmada 36 kişi tutuklandı 2

36 şüphelinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Gözaltına alınan toplam 38 şüpheli şahıs mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, 36 şüpheli şahıs tutuklama talebiyle, 2 şüpheli şahıs adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muhsin Yazıcıoğlu
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