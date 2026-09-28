Zelenskiy'den Rusya açıklaması: "10 bin Kuzey Kore askeri daha konuşlanacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile aralarındaki savaşla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

"8 BİNDEN FAZLA KUZEY KORE ASKERİ BULUNUYOR"

Zelenskiy, "Rusya'ya Kuzey Kore askerlerinin konuşlandırılıyor. Şu anda Rus topraklarında 8.000'den fazla Kuzey Kore askeri bulunuyor. Ayrıca, 10.000 daha Kuzey Koreli askerin konuşlandırılması için hazırlıklar sürüyor." ifadelerini kullandı.

"250 ASKERİ ESİR ALDIK"

Diğer yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 3. Kolordu Komutanı Andrii Biletskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Vivaldi karşı saldırısı sonucu son günlerde 51 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını, 250 Rus askerinin de esir alındığını belirtti.