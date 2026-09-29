HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Devlet Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması! "Alınan kararları destekliyoruz"

MHP lideri Devlet Bahçeli'den fon soruşturmasıyla ilgili açıklama geldi. Bahçeli "Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir." dedi.

Devlet Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması! "Alınan kararları destekliyoruz"

MHP lideri Devlet Bahçeli fon soruşturmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir." dedi.

Devlet Bahçeli den fon soruşturması açıklaması! "Alınan kararları destekliyoruz" 1

BAHÇELİ'DEN FON SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır.

Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir.

"FIRSAT VERİLMEMELİDİR"

Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir."

Devlet Bahçeli den fon soruşturması açıklaması! "Alınan kararları destekliyoruz" 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Timsah ihbarı ülkeyi ayağa kaldırdı: Gerçek bambaşka çıktıTimsah ihbarı ülkeyi ayağa kaldırdı: Gerçek bambaşka çıktı
9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! İşte o belediye başkanları9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! İşte o belediye başkanları

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

Beştepe'de kritik 'fon' zirvesi! Toplantı sona erdi

Beştepe'de kritik 'fon' zirvesi! Toplantı sona erdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.