Devlet Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması! "Alınan kararları destekliyoruz"

MHP lideri Devlet Bahçeli fon soruşturmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir." dedi.

BAHÇELİ'DEN FON SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır.

Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir.

"FIRSAT VERİLMEMELİDİR"

Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir."

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır