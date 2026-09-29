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Trump'tan İran'a yaptırım sinyali: Nükleer program için kritik şart

ABD ile İran arasında nükleer program konusunda diplomatik temaslar yeniden hız kazanırken, Trump yönetiminin Tahran'ın somut adımlar atması karşılığında ekonomik yaptırımları hafifletmeye ve dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya istekli olduğu bildirildi.

Trump'tan İran'a yaptırım sinyali: Nükleer program için kritik şart

ABD ile İran arasında nükleer program üzerinden süren anlaşmazlığın çözümü için diplomatik temaslar yeniden yoğunlaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında ekonomik yaptırımları hafifletmeye ve dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya açık olduğu bildirildi.

Katar ve Pakistanlı arabulucuların da iki ülke arasında uzlaşma sağlanabilmesi amacıyla bu hafta yeniden görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Trump tan İran a yaptırım sinyali: Nükleer program için kritik şart 1

TRUMP YÖNETİMİNDEN YAPTIRIM MESAJI

Axios'un isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, İran'ın nükleer program konusunda somut adım atması halinde Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımlarda gevşemeye gitmeye sıcak bakıyor.

Washington yönetiminin aynı zamanda dondurulan İran fonlarının serbest bırakılmasına da istekli olduğu aktarıldı.

İRAN'IN NÜKLEER KONULARDA "ESNEK" OLDUĞU BELİRTİLDİ

Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir ABD'li yetkili, görüşmelerin "olumlu ve yapıcı" şekilde ilerlediğini söyledi. Yetkili, İran'ın nükleer konularda "esnek" bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

Buna karşın iki taraf arasındaki önemli görüş ayrılıklarının henüz giderilemediği belirtildi. Yetkili, nükleer konuların müzakerelerin dışında bırakılması halinde anlaşmanın mümkün olmayacağını vurguladı.

Tarafların özellikle verilecek taahhütlerin zamanlaması ve ilk adımın kim tarafından atılacağı konusunda henüz ortak noktada buluşamadığı kaydedildi.

Trump tan İran a yaptırım sinyali: Nükleer program için kritik şart 2

ABD GARANTİ İSTİYOR

Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin artmayı sürdürdüğünü belirten ABD'li yetkili, abluka ve yaptırımların İran'ın konumunu zayıflattığını savundu. Yetkiliye göre ABD'nin müzakerelerdeki pozisyonu güçlenirken Trump da sabırlı tutumunu sürdürüyor.

Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönündeki hedefinden vazgeçmediğini ifade eden yetkili, Beyaz Saray'ın Tahran'ın verdiği sözlere şüpheyle yaklaştığını da aktardı.

Washington'ın, İran'ın müzakerelerde ciddi olduğunu ve yalnızca içinde bulunduğu zor durumdan çıkmaya çalışmadığını ortaya koyacak garantiler talep ettiği belirtildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran trump
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