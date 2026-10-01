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Erdoğan'la görüşmüştü! Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için tarih verdi

Dün akşam İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası, "Tugay AK Parti'ye mi geçiyor" sorusu akıllara geldi. Tugay için tarih verilirken bazı ilçelerin de AK Parti'ye geçeceği belirtildi.

Erdoğan'la görüşmüştü! Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için tarih verdi
Ufuk Dağ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilmesi siyasi kulisleri hareketlendirdi.

AK PARTİ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Tugay, 18 Haziran’da CHP’den istifa ettiğini açıklamış ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtmişti. Daha sonra AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme gelmiş, ancak Tugay bu iddiaları yalanlayarak "Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok" açıklamasını yapmıştı.

"UZUN SÜREDİR İSTİYORDU"

Tugay’ın dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye’de kabul edilmesi, siyasi kulisleri yeniden hareketlendirdi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atik, Tugay’ın uzun süredir AK Parti’ye geçmek istediğinin kulislerde konuşulduğunu ve bugünkü kabulün bu açıdan dikkat çekici olduğunu söyledi.

"AK PARTİ'YE GEÇİYOR"

Atik, Tugay’ın yaklaşık bir buçuk yıldır AK Parti’ye geçiş konusunda girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Daha önce de Tugay ile Erdoğan arasında özel bir görüşme yapıldığı yönünde kendisine bilgi geldiğini ancak bu bilgiyi o dönemde doğrulayamadığını aktardı.

Fatih Atik, bu kabulün AK Parti’ye geçiş iddiaları açısından önemli bir gelişme olarak yorumladı ve "AK Parti'ye geçiyor" dedi.

'KESİN' DİYEREK İLÇELERİ SIRALADI

Atik açıklamasının devamında ise, "Tire, Beydağ ve Bergama belediye başkanlarının da Cemil Tugay’la birlikte düzenlenecek bir katılım töreniyle AK Parti’ye geçmesi bekleniyor. Karabağlar ve Konak belediye başkanlarının da AK Parti’ye geçeceği yönünde kulisler var ama bu üç isim kesin gibi" ifadelerini kullandı.

GEÇİŞ İÇİN TARİH VERDİ

Gazeteci Mustafa Yavuz ise, "Bana gelen bilgi Ekim ayının son haftası muhtemelen, yani tam programı nasıl olur bilmiyorum ama Cemil Bey AK Parti'ye katılacak. Sayın Cumhurbaşkanı da İzmir'deki bir programla hem Cemil Bey hem de oradaki başka belediye başkanları rozet takacak" dedi.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Tugay ise görüşmenin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik.

Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

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Anahtar Kelimeler:
İzmir ak parti Cemil Tugay
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