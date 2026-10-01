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Kahramanmaraş’ta temel kazısında toprak kaydı, 2 bina boşaltıldı

Kahramanmaraş’ta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu 2 binada oturanlar yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı. Müteahhit malzemelerini alıp inşaat alanını terk ederken, Dulkadiroğlu Belediyesi de kamyonlarla toprak çekerek temeli doldurma çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş’ta temel kazısında toprak kaydı, 2 bina boşaltıldı

Olay akşam saatlerinde Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Depremde ağır hasar aldığı için yıkılan binanın yerine yenisini yapmak için başlatılan temel kazı çalışmalarında toprak kaydı. Kaymayla birlikte temelin hemen bitişiğinde bina sallandı ve duvarlarında çatlaklar oluştu.

Kahramanmaraş’ta temel kazısında toprak kaydı, 2 bina boşaltıldı 1

TEHLİKELİ TEMEL KAZISI: İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bina sakinleri hemen dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde 2 binada yıkılma riski olduğunu belirleyerek, tahliye kararı aldı. Binanın müteahhidi ise temel alanındaki malzemelerini alarak bölgeden ayrıldı. Ardından Dulkadiroğlu Belediyesi, binaların yıkılma riskine karşı kamyonlarla toprak çekerek temel alanını doldurmaya başladı.
Kahramanmaraş’ta temel kazısında toprak kaydı, 2 bina boşaltıldı 2

'ÖLDÜTEN SONRA MI BAKACAKLAR?'

Oturdukları binanın altındaki toprak kaydığı için evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bina sakinlerinden İbrahim Zekeriya Kaya, temel kazısındaki sıkıntıyı önceden gördüklerini ve belediyeyi de bu konuda uyardıklarını ancak yetkililerin umursamadığını söyledi.
Kahramanmaraş’ta temel kazısında toprak kaydı, 2 bina boşaltıldı 3

Kaya, “Biz bunları sürekli uyardık. Dulkadiroğlu Belediyesi’ne gittik belediye başkanı içeri almadı, hiç ilgilenmedi. Sürekli eşiyorlar. Yol uçtu hiç bakmadılar şimdi de evimiz uçacak. Bizim canımız bu kadar ucuz mu, insanları canı bu kadar ucuz mu? Bizim ne suçumuz var? Biz öldükten sonra mı bakacaklar?” dedi.
Kahramanmaraş’ta temel kazısında toprak kaydı, 2 bina boşaltıldı 4

'27 AĞUSTOS’TA DA BİZİM BİNAYI BOŞALTTILAR'

Boşaltılan binanın karşısındaki binada yaşayan Murat Çolakoğlu ise temel kazısını hiçbir önlem alınmadan yapıldığını ve bu nedenle de çevredeki birçok binanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Çolakoğlu, “27 Ağustos’ta bu yol çöktü. Belediyeden, emniyetten geldiler ve 8 daire olan binamızı boşalttılar. Bir hafta biz evimize giremedik. Daha sonra Dulkadiroğlu Belediyesi’ne gittik görüşmek için ama bizi imar müdürüne sevk ettiler. İmar müdürü de ‘Hemen yarın başlıyoruz’ dedi. Ortalama 40 gün geçti ama daha başlamadılar. Bugün de karşı taraftaki binanın altı çökmeye başlayınca müdahale etmeye başladı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bu yol 1.5 aydan beri kapalı, yayalar gelip geçiyor, tehlike arz ediyor. Niye ilgilenilmiyor, niye bakılmıyor?” diye konuştu.

Hüseyin Zoral ise temel kazısı başladıktan sonra yaşadıkları binanın kaymaya başladığını ve duvarlarda çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş bina kazı
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